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НовостиОбщество8 февраля 2023 11:58

Воронежские первоклассники с 13 февраля уйдут на дополнительные каникулы

Они продлятся одну неделю
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С понедельника, 13 февраля, все воронежские первоклассники уйдут на дополнительные зимние каникулы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии 8 февраля.

Там пояснили, что каникулы продлятся одну неделю – до 19 февраля. А 20-го учащиеся первых классов снова сядут за парты. Для всех школьников Воронежа весенние каникулы пройдут с 27 марта по 2 апреля.

Между тем, в Воронеже фиксируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. В данный момент на карантине находятся 232 класса в 69 школах.