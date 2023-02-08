Воронежские первоклассники с 13 февраля уйдут на дополнительные каникулы

Фото из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С понедельника, 13 февраля, все воронежские первоклассники уйдут на дополнительные зимние каникулы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии 8 февраля.

Там пояснили, что каникулы продлятся одну неделю – до 19 февраля. А 20-го учащиеся первых классов снова сядут за парты. Для всех школьников Воронежа весенние каникулы пройдут с 27 марта по 2 апреля.

Между тем, в Воронеже фиксируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. В данный момент на карантине находятся 232 класса в 69 школах.