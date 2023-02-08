Воронежцам сыграют на гармошке "Матаню" и "Барыню"

11 февраля в библиотеке имени Никитина пройдет концерт хохольского инструментально-вокального ансамбля «Сельские гармонисты» - «Эх, земля ты, матушка-Россия».

Коллектив, созданный в 1989 году, - лауреат городского фестиваля «Играй гармонь, звени частушка», фестиваля русской песни «Русь стозвонная» имени Токмакова, фестиваля народной музыки «Савальские россыпи» (Терновка), дипломант межрегионального песенного фестиваля-эстафеты «Песни над Доном», участник телепередачи «Играй, гармонь».

В программе концерта: инструментальные наигрыши («Барыня», «Матаня», «Цыганочка»), обработки народных песен и современные авторские композиции в народном стиле.

Концерт состоится 11 февраля в 13.00 в главном корпусе "Никитинки" (пл. Ленина, 2) - в лекционном зале четвертого этажа. Вход своболный, 12+