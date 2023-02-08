Воронежский «Факел» сыграл вничью с московским «Торпедо» на сборе в Турции

Через мгновение Хызыр Аппаев навесным ударом откроет счет. Фото: кадр с видео

Матч с московским «Торпедо» завершал второй турецкий сбор «Факела». В дебюте матча активнее смотрелись столичные футболисты. А вот гол забил нападающий «Факела» Хызыр Аппаев. На восьмой минуте он получил передачу не левом фланге. Увидел, что вратарь «Торпедо» Егор Бабурин вышел слишком далеко, и парашютом направил мяч в сетку – 1:0. Гол для футбольных гурманов! Кстати, пока Аппаев в этом сезоне забивает только «Торпедо». Напомним, он также поразил ворота «черно-белых» в официальном матче чемпионата в Воронеже.

Игра после гола была равная и без обилия опасных моментов. Однако торпедовцам удалось сравнять счет. Ближе к середине второго тайма после рикошета лучше всех в штрафной «Факела» сориентировался бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Илья Кутепов. Он головой послал мяч в сетку – 1:1. Больше счет не менялся.