Участницу полицейской погони в Воронеже каракала Киру забрали из зоопарка домой

Фото - департамент экологии и природных ресурсов Воронежской области

Экзотического каракала Киру, которую обнаружили в качестве пассажира на переднем сидении Toyota Land Cruiser после фееричной погони в Воронеже, забрал из зоопарка отец гонщика. Об этом рассказала в Левобережном суде 8 февраля мама Ольга Ивановна.

Она пояснила, что хищница уже у них дома и чувствует себя хорошо. По собственным данным, ее сын Евгений, которого суд отправил в СИЗО на два месяца, приобрел животное за 300 тысяч рублей. По словам Ольги Ивановны, разведением каракалов занимаются ее родственники, которые проживали в Луганске, а после начала спецоперации уехали в Турцию. Киру Евгений увидел на фото в интернете, она ему понравилась, и он решил ее приобрести.

Мама утверждает, что фееричный гонщик никакой не мажор, а добряк и любитель животных. Помимо Киры в их доме живет еще несколько кошек.

Напомним, необычная погоня произошла около 4 утра 6 февраля. 36-летний Евгений В., директор местной инвестиционной управляющей компании, пытался скрыться от полицейских на своей иномарке, обстрелял патрульные машины из пиротехники. И заде6ржать его смогли лишь после того, как стражи порядка открыли огонь по колесам. Оказалось, что вместе с водителем в машине ехал и каракал. Годовалую самочку посадили в переноску и отправили в Воронежский зоопарк.

А в отношении гонщика возбудили уголовное дело: его подозревают в попытке применения насилия в отношении представителей власти.