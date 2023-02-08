Родителям воронежского героя, погибшего в ходе СВО, вручили Орден Мужества

фото администрации Новоусманского района

Владимира Небольсина посмертно наградили Орденом Мужества за героизм, проявленный в ходе СВО. Уроженец поселка Воля гвардии сержант Небольсин на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции поступил летом 2022 года. Он погиб 18 июля при выполнении боевой задачи.

Глава Новоусманского района Дмитрий Маслов вручил награду отцу погибшего воина Николаю Ивановичу.

- Владимир Небольсин был из тех, кто пошел на военную службу по зову души и сердца, потому что был воспитан настоящим патриотом, искренне любящим свою страну и малую Родину, - отметил Дмитрий Маслов.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, ранее в селе Хреновое Новоусманского района сыну погибшего в ходе СВО в Харьковской области Вадима Бузова вручили Орден Мужества