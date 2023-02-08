В Воронежской области построят дом престарелых за 760,3 миллиона рублей

Для пожилых людей в Поворинском районе обещают обеспечить хорошие условия. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Новый дом социального обслуживания для пожилых людей появится в Поворинском районе. Он будет рассчитан на пребывание 100 человек. На строительство выделят 760,3 миллиона рублей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В новом социальном учреждении установят гимнастическое оборудование, сенсорную комнату. Родным и близким пожилых людей выделят место, где им можно будет переночевать. Также в доме социального обслуживания будет собственная прачечная, кружки рукоделия, зрительный зал со сценой. Для каждого жильца обещают обеспечить разнообразное питание – восемь блюд в день. А еще в здании установят ультразвуковые отпугиватели грызунов без посторонних раздражающих звуков.