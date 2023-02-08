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НовостиЗвезды8 февраля 2023 9:50

9 воронежских художниц открыли выставку совместных работ

Ее можно посмотреть в Доме архитектора бесплатно
Ярослав ИВАНОВ

7 февраля в Доме архитектора открылась новая выставка. Проект «Бесконечный калейдоскоп» - собрание работ, выполненных в различных техниках, где художники размышляют на темы людей, города, природы, путешествий, фантазий. Все это кружится, словно в бесконечном калейдоскопе, меняя ракурсы, ощущения и восприятие.

Свои работы представили участницы арт-группы «Под знаком бесконечности».

Выставка продлится по 19 февраля, ее можно посмотреть бесплатно с 15.00 до 20.00 в любые дни, кроме понедельника. 12+