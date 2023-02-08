Воронежские альпинисты расскажут горожанам о своем восхождении на Коазой-Лоам

Фото: со страницы Центра развития физической культуры и спорта в ВК. Фото: Предоставлено

6 февраля воронежские спортсмены взошли на гору Коазой-Лоам, высота которой более трех тысяч метров. Как сообщила областная федерация альпинизма, до вершины успешно добрались четыре человека: Александр Максин, Евгений Дмитриенко, Михаил Торшин и Максим Перепелица.

На открытой семинар-лекции 16 февраля спортсмены поделятся с горожанами секретами подготовки к восхождению на гору, расскажут о технике использования снаряжения и тактике подъема. Также альпинисты расскажут, с какими сложностями можно столкнуться в этом виде спорта. В ходе лекции гости смогут задать интересующие их вопросы.

Бесплатная семинар-лекция пройдет по адресу пр-т Революции, 32, аудитория 301.

Начало в в 19:30.