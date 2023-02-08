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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 9:24

Житель Воронежской области вместо комплектующих для компьютера купил за 90 тысяч воздух

За сутки мошенники выманили у жителей региона около 2,9 млн рублей
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 7 февраля в полицию обратились 11 жителей Воронежской области, ставших жертвами дистанционных мошенников. Аферисты умыкнули у них в общей сложности около 2,9 млн рублей.

45-летний житель в одной из групп популярного мессенджера увидел объявление о продаже комплектующих для компьютера. В ходе переписки с мужчиной, разместившим информацию, он уточнил детали сделки и решил купить товар. Продавец отправил ему реквизиты банковской карты и заверил, что после получения денег организует доставку комплектующих из столичного региона. После того, как богучарец перевел около 90 тысяч рублей, лже-продавец какое-то время отвечал на сообщения, обещая вскоре отправить товар, но потом перестал выходить на связь с покупателем.