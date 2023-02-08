Обстрелявшего фейерверками машину ДПС водителя отправили в СИЗО. Такое решение принял Левобережный районный суд в среду, 8 февраля. Мужчина пробудет в заключении как минимум два месяца. Напомним, утром 6 февраля воронежские полицейские заметили «Тойоту Ленд Крузер» на улице Плехановской. Водитель машины выполнял опасные маневры. На требование остановиться не отреагировал и попытался скрыться. В итоге началась погоня. Когда мужчина увидел приближающихся полицейских, то несколько раз выстрелил из фейерверка в сторону машин ДПС. Чтобы усмирить водителя, гаишникам пришлось применить табельное оружие. Во время задержания правоохранители обнаружили в «Тойоте» каракала. Степную рысь передали на передержку в воронежский зоопарк. Животное находится в удовлетворительном состоянии. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фейерверк, «путинские часы» и пассажир-каракал: невероятная полицейская погоня произошла в Воронеже. На гонщика, обстрелявшего машину ДПС из пиротехники, завели уголовное дело (подробнее)