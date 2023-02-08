Воронежских чиновников подозревают в халатности при расселении аварийных домов

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

7 февраля региональное отделение ОНФ опубликовало документ, из которого следует, что уголовное дело по факту непринятия мер к расселению аварийного дома по улице Обороны революции, 27 «а» возбудили еще 24 ноября 2022 года. В декабре его передали в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Воронежской области.

Кроме того, с 2017-го по 2022-й поступали многочисленные жалобы от жильцов еще 17 многоквартирных домов. После вмешательства СК перед новым годом на основании проверок и экспертизы эти дома признали подлежащими сносу.

Теперь чиновники должны предоставить жильцам другие благоустроенные помещения.

Специалист воронежского отделения ОНФ по взаимодействию со СМИ Максим Оконь объяснил:

- Документом поделилась одна из жительниц дома на улице Машиностроителей, 62, который перед новым годом наконец-то признали аварийным. Она побывала в Следственном комитете, потом ее вызывали на опрос для признания потерпевшей.

СК оперативную информацию по этому поводу не предоставил.

Пресс-служба мэрии отреагировала на ситуацию, сказав, что «взятые обязательства по расселению аварийных домов администрация города выполняет точно в установленные сроки» и что «расселение аварийных домов осуществляется планово, исходя из даты признания дома аварийным».