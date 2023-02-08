В Воронеже Nissan Qashqai столкнулся с маршруткой: двое пострадали

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Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с участием маршрутного микроавтобуса, в результате которого пострадало два человека в Юго-Западном районе Воронежа. Авария произошла утром 7 февраля на улице Южно-Моравской - около 8.20.

59-летний водитель Nissan Qashqai, следовавший со стороны улицы Шендрикова в сторону Путиловской, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу встречному микроавтобусу и столкнулся с ним. «Газель Сити» следовала по маршруту №50.

Водитель иномарки попал в больницу с травмами. Пострадала 27-летняя пассажирка микроавтобуса, но не так сильно - ее отпустили на амбулаторное лечение после оказания первой помощи.