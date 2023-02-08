В Воронежской области пациент ударил женщину-хирурга по голове медицинской картой

Медицинская карта, оказывается, тоже может стать оружием, Фото: Евгения ГУСЕВА

В мировом суде Аннинского района вынесли приговор жителю села Никольское. В августе 2021 года этот мужчина пришел на прием к хирургу. Он возмутился, что ему долго не оказывают помощь. И, недолго думая, ударил женщину-хирурга по голове медицинской картой.

Женщина «сняла» побои. Эксперты определили, что ей была нанесена травма, принесшая легкий вред здоровью.

В ходе судебного заседания мужчина свою вину не признал. Он заявил, что только кинул в женщину медицинскую карту. Однако ему не поверили. В суде признали его виновным в умышленном причинения легкого вреда здоровью врачу. И приговорили к году ограничения свободы. А также удовлетворили гражданский иск женщины-хирурга и взыскали с агрессивного пациента в качестве компенсации морального вреда 20 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.