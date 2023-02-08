Чиновникам Воронежской области проиндексировали оклады и пенсии на 5,5%

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За январь 2023-го чиновники Воронежской области получат большую зарплату, чем в прошлом году. С января оклады и пенсии госслужащих региона проиндексировали на 5,5%. Постановление Правительства Воронежской области, подписанное Губернатором Александром Гусевым, официально опубликовали 3 февраля. Действовать повышение начало с 1 января 2023-го.

В документе отмечается, что индексация в 1,055 раза касается денежного вознаграждения, должностных окладов, окладов за классный чин, пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии), а также ежемесячной денежной выплаты к пенсии за выслугу лет. Руководителям администраций в районах области также рекомендуется повысить оклады, надбавки и пенсии чиновникам.

скриншот с govvrn.ru