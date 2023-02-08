Воронежский Росреестр готовится к установлению границ региона с Луганской Народной Республикой

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В управлении Росрестра по Воронежской области прорабатывают вопрос по внесению в ЕГРН границ региона с Луганской Народной Республикой. Эта работа начнется, как только поступят указания из федерального центра, отметили в ведомстве.

Напомним, на сегодня полностью установлены границы нашей области с семью соседними регионами и данные о них внесены в государственный реестр недвижимости.

Также установлены границы всех 476 муниципальных образований, входящих в состав Воронежской области. Эту работу завершили еще в 2021 году. По состоянию на 1 января 2023 в ЕГРН внесено 1187 границ населенных пунктов, что составляет 68,57% от общего количества населенных пунктов Воронежской области (1731 населенный пункт).