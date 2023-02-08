Воронежские школьники помогают сиротам, собирая «крышки-малышки»

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Воронежские школьники принимают участие в важной социально-экологической акции, которую проводит благотворительная организация «Общие дети». Волонтерский проект «Крышка-малышка» реализуется с 2017 года. Он помогает не только собрать и направить на переработку пластик, но и помочь нуждающимся детям. Полученные от переработки крышечек средства организаторы направляют на покупку инвалидных колясок для детей, финансирование лечения и оплату нянечек для «детей – отказников» в рамках проекта «Выжить без мамы».

Среди участников акции – ребята из лицея № 65 Ленинского района. С 8 февраля в учреждении станут принимать у детей пластиковые крышечки от бутылок с различными напитками, соков, молочных продуктов. Займутся этим классные руководители. Главное условие - крышечки должны быть чистыми и сухими. Собранная партия крышечек отправляется на завод по переработке пластика.

Также целью проекта является желание привлечь внимание людей к проблеме экологии, рассказать, что отходы, в частности пластик, - это не мусор, а вторсырьё, которое можно и нужно собирать и сдавать на переработку.

Кстати, контейнер для сбора крышек теперь установили и в вестибюле городского дворца творчества детей и молодежи.