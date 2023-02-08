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НовостиОбщество8 февраля 2023 7:25

Воронежцы все чаще ставят на кадастр и регистрируют права на недвижимость одновременно

Количество действий по единой процедуре выросло за год на 119%
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

За 2022 года воронежское управление Росреестра провело 659 768 учетно-регистрационных действий, что на 50 тысяч больше, чем годом ранее. Рост составил 9,1%.

На 7,9% снизилось в регионе количество регистрации прав, а число постановок на кадастр недвижимого имущества, наоборот, выросло на 130,5%.

В связи с введением по большинству процедур учета обязательности одновременной регистрации прав, а также обязательности регистрации права при постановке на учет ранее учтенных объектов недвижимости на 119,3% выросло количество действий по единой процедуре - одновременной постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав.