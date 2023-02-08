Под Воронежем пьяный водитель на "Ниве" вылетел в кювет и врезался в дерево

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Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, в которой пострадали два человека в Бутурлиновском районе.

ДТП произошло 7 февраля около 16.20 в селе Клеповка. По предварительным данным полиции, 33-летний водитель ВАЗ-212140 не справился с управлением, вылетел в правый кювет, где врезался в дерево. Пострадал не только водитель "Нивы", но и его 32-летний пассажир, их с травмами доставили в больницу.

- Сотрудники полиции установили у водителя состояние алкогольного опьянения - 0,674 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 118 ДТП, в них пострадали семь человек.