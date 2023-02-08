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НовостиОбщество8 февраля 2023 6:30

В воронежских школах пройдут уроки Мужества в День воина-интернационалиста

К памятникам возложат венки, в домах культуры состоятся концерты
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Более 60 мероприятий пройдет в Воронеже ко Дню воина-интернационалиста, который отмечают в России 15 февраля.

В этот день в 8.00 в воронежских храмах начнутся богослужения и панихиды по воинам, погибшим в мирное время. Во всех районах города возложат венки и цветы к памятникам и мемориальным доскам военнослужащим, исполнявшим воинский долг за пределами Родины.

В школах пройдут традиционные уроки Мужества и Памяти, встречи с ветеранами боевых действий в Афганистане, конкурсы стихов и творческих работ. В ДК - концерты и выставки. Много событий запланированы в онлайн формате.