Воронежский театр оперы и балета покажет балет по Чехову

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

10 и 11 февраля в театре оперы и балета покажут премьеру одноактного балета «Чехов. Отражения» на музыку Чайковского (12+). Его поставил хореограф Константин Уральский. Эскиз спектакля показали в рамках фестиваля современной хореографии «RE:Форма танца» в ноябре 2022 года. Сейчас театр подготовил полномасштабный балет. Хореограф-постановщик Константин Уральский выступил автором либретто по мотивам произведений Чехова.

«Чехов. Отражения» - это хореографическое размышление о женских образах в произведениях писателя. При всей непохожести его литературных героинь, их связывают невидимые нити судеб женщин общества конца XIX- начала XX веков. Главные действующие лица балета – пять наделенных глубоким внутренним миром героинь разных чеховских произведений. Это Анна Сергеевна из рассказа «Дама с собачкой», Ирина, Ольга и Мария из пьесы «Три сестры» и Нина Заречная из «Чайки». Их взаимоотношения с другими персонажами, переживания, мечты и желания в столкновении с реальностью окружающего мира складываются в хореографические сцены балета.

Сценографию и костюмы придумала художник Алина Яковлева. Спектакль идет в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением дирижера Данилы Серганина.