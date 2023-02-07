В Воронежской области похолодает до -20 градусов

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Ночь на 8 февраля в Воронежской области будет морозной. Как сообщили специалисты регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, термометр покажет от -12 до -17 градусов. А местами столбик опустится до -22! Днем среды потеплеет до -9...-4 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ветер северный 4-9 м/с.

Аналогичную погоду синоптики прогнозируют и в четверг, 9 февраля. Ночью - 20-градусные морозы, днем - до 8 градусов ниже нуля. Без осадков. Ветер западный 3-8 м/с.

К пятнице незначительно потеплеет. Температура воздуха в темное время суток составит -12...-7 градусов, а днем - от -7 до -2. Ночью местами будет идти небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с.