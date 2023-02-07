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НовостиОбщество7 февраля 2023 17:38

Скончался последний ветеран Терновского района Воронежской области

Участника Великой Отечественной войны не стало на 98-м году жизни
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: телеграм-канал Павла Чибисова.

Фото: телеграм-канал Павла Чибисова.

Фото: Предоставлено "КП"

Последний ветеран Терновского района Иван Половинкин умер 7 февраля. Об этом сообщил глава местной администрации Павел Чибисов. Фронтовика не стало на 98-м году жизни.

- Иван Харитонович - человек с большой буквы, истинно любящий свою Родину. Он мужественно и стойко через всю жизнь нес в своем сердце частицу великой Победы. Познавший ужасы войны, он глубоко понимал истинное значение слова «мир», - добавил руководитель района.

А в Ленинском районе Воронежа на 95 году жизни скончалась активистка местного ветеранского движения, педагог, писатель Инна Гошук. В годы Великой Отечественной войны она помогала партизанам уничтожать немецко-фашистских оккупантов. В 1990-е Инна Степановна помогала женщинам найти свое место в жизни, защищала их права.