В Воронеже семье погибшего майора вручили орден Мужества

Награда за мужество, отвагу и самоотверженность была присвоена посмертно Указом Президента РФ. Фото пресс-службы регионального правительства.

Сегодня, 7 февраля, семье майора Владимира Долгих вручили орден Мужества. Об этом сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.

Награда за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, была присвоена посмертно Указом Президента РФ. Владимир Долгих погиб 20 сентября 2022 года при выполнении служебных задач в ходе специальной военной операции.

Помимо близких родственников - вдовы и детей, на торжественной церемонии присутствовали представители регионального отделения военно-патриотического движения «Юнармия».

Владимир Долгих окончил Новосибирский военный институт, а после служил в Сибирском военном округе. Он проходил службу в различных должностях в разведывательных частях Восточного и Западного военных округов. Выполнял боевые задачи в горячих точках: Чечне и Сирии. Владимир Долгих был награжден «За заслуги перед Отечеством с мечами», медалью «Жукова», а также 13-ю ведомственными наградами.