В Воронеже женщина незаконно прописала четырех иностранцев

Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до трех лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инспектор отдела по вопросам миграции отдела полиции № 5 УМВД России по Воронежу выявила факт незаконной миграции на территории Советского района. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В ходе проверки выяснилось, что 32-летняя местная жительница владеет пятью комнатами в коммунальной квартире многоквартирного дома по улице Киселева. За денежное вознаграждение хозяйка жилплощади поставила на регистрационный учет четырех гостей из среднеазиатских республик. При этом она не собиралась предоставлять им жилое помещение для проживания.

В отделе полиции ранее несудимая подозреваемая полностью признала свою вину и пояснила, что полученные деньги тратила на личные нужды, в том числе на погашение ипотечного кредита.

В соответствии со статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ» злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до трех лет.