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НовостиОбщество7 февраля 2023 15:16

В Воронеже продают бронемашину за 2,8 миллиона рублей

БРДМ-2 выпустили в 1980 году
Алексей СЕРГУНИН
БРДМ-2 производилась с 1963-го по 1989 год. Фото с сайта avito.ru.

БРДМ-2 производилась с 1963-го по 1989 год. Фото с сайта avito.ru.

В Воронеже выставили на продажу бронированную разведывательно-дозорную машину второго поколения (БРДМ-2) 1980 года выпуска. Продавец, разместивший объявление на сайте Avito, оценил товар в 2,8 млн рублей.

Собственник указал, что бронемашина находилась на консервации. Транспорт сохранил вездеходные качества.

СПРАВКА «КП»

БРДМ-2 производилась с 1963-го по 1989 год. Главная особенность машины – высокая проходимость. В средней части корпуса имеются дополнительные выдвижные колеса, позволяющие преодолевать глубокие рвы и траншеи. Сейчас БРДМ-2 используют в разведывательных подразделениях более 50 стран.