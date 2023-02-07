В Воронеже экс-судье, устроившей ДТП на набережной, отменили подписку о невыезде

Бывшей судье Воронежского областного суда Людмиле Козиевой смягчили меру пресечения - отменили подписку о невыезде и требование о надлежащем поведении. Об этом сообщает сайт Задонского районного суда Липецкой области.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в июле 2020 года внедорожник судьи врезался в машину пенсионера. От удара его отбросило от автомобиля, рядом с которым он стоял. Однако проведенные по ДТП экспертизы дали противоречивые результаты, жена пострадавшего жаловалась на давление на врачей, в результате уголовное дело не было возбуждено. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в апреле 2021 года раскритиковал воронежских следователей, что оперативно не была сделана третья экспертиза, и материалы забрали в центральный аппарат СКР.

В отношении Козиевой СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В конце прошлого года дело отдали на рассмотрение в Липецкую область, поскольку Козиева долго работала судьей в Воронеже.

26 декабря Задонский районный суд отменил экс-судье меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения из-за состояния здоровья женщины - у нее больной позвоночник. Кроме того, суд отметил, что Козиева ни разу не нарушила назначенной ей меры пресечения. Представители потерпевшего пытались обжаловать решение суда, но их жалобу не удовлетворили.