Воронежцу грозит 12 лет тюрьмы за аварию со смертельным исходом

Фото: ГУ МВД по Воронежской области.

Воронежцу грозит до 12 лет лишения свободы за ДТП со смертельным исходом. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры 7 февраля, в Ленинский районный суд передали дело в отношении 40-летнего горожанина. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Напомним, 5 декабря пьяный 40-летний водитель «Ниссана-Кашкай» выехал на встречную полосу на улице 20 лет Октября. Там он столкнулся с ВАЗ-2110, которым управлял 22-летний парень. От удара отечественную легковушку отбросило еще на одну машину. В результате водителя «десятки» с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он впоследствии скончался.