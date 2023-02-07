Доверчивая жительница Воронежа перевела аферисту 785 тысяч рублей, чтобы «обналичить выигрыш»

За минувшие сутки у четырех воронежцев похитили деньги с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 2 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 29-летней жительницы Коминтерновского района. Она пояснила, что в социальной сети познакомилась с мужчиной, который в итоге лишил ее крупной суммы денег. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По словам потерпевшей, на персональной странице афериста были размещены фото и видео, на которых он окружен различными предметами роскоши, ездит на премиальных автомобилях и посещает дорогие рестораны. Мошенник сообщил, что играет на зарубежных биржах и зарабатывает большие деньги на подъеме курса криптовалют. Заявительница перевела мошеннику 50 тысяч рублей и тот, спустя некоторое время, сообщил ей, что она выиграла три миллиона рублей. И чтобы обналичить эту сумму, необходимо заплатить налог. Потерпевшая перевела на различные электронные кошельки еще 735 тысяч рублей, после чего злоумышленник добавил заявительницу в «черный список» и перестал выходить на связь. Женщина ждала поступления денег на протяжении трех дней, начиная с 3 февраля. И лишь накануне осознала, что ее обманули и обратилась в полицию.

Всего за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 11 сообщений о фактах мошеннических действий, совершенных бесконтактным способом и четыре сообщения о хищениях денег с банковских карт. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 2,5 миллионов рублей.

Стражи порядка в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать бдительность при дистанционном общении с лицами, предлагающим перевести им деньги. Важно не поддаваться на провокации граждан, пытающихся использовать доверчивость воронежцев в своих противоправных целях.