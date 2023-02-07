Воронежский Следком проверит информацию о проблемах с водой в Эртильском районе

По результатам проверки СК примет процессуальное решение. Фото пресс-службы СК СК РФ по Воронежской области.

Следователи СК России по Воронежкой области проверят сообщение в ряде СМИ о ненадлежащем водоснабжении в Эртильском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. Один из жителей Эртиля уверяет, что в воде содержатся осадок и грязь, летом в некоторых местах водоснабжение отсутствует полностью.

В рамках процессуальной проверки будут опрошены местные жители, должностные лица, представители ресурсоснабжающей организации. Кроме того, при необходимости будут назначены исследования, а также проведены иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.