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НовостиОбщество7 февраля 2023 13:28

Воронежский Следком проверит информацию о проблемах с водой в Эртильском районе

По предварительным данным, в воде содержатся осадок и грязь
Алексей СЕРГУНИН
По результатам проверки СК примет процессуальное решение. Фото пресс-службы СК СК РФ по Воронежской области.

По результатам проверки СК примет процессуальное решение. Фото пресс-службы СК СК РФ по Воронежской области.

Следователи СК России по Воронежкой области проверят сообщение в ряде СМИ о ненадлежащем водоснабжении в Эртильском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. Один из жителей Эртиля уверяет, что в воде содержатся осадок и грязь, летом в некоторых местах водоснабжение отсутствует полностью.

В рамках процессуальной проверки будут опрошены местные жители, должностные лица, представители ресурсоснабжающей организации. Кроме того, при необходимости будут назначены исследования, а также проведены иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.