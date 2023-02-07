Воронежские полицейские догнали уехавший без пассажира автобус

Мужчина поблагодарил сотрудников ДПС и продолжил свой путь. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

В ночь на 7 февраля на 464 км трассы М-4 «Дон» в Рамонском районе пассажир автобуса «Москва-Майкоп» обратился к инспекторам ДПС Николаю Кравцову и Максиму Постернаку. Мужчина вышел на заправке, не предупредив водителя. А потом не заметил, как транспорт уехал со всеми его вещами и документами. По словам пассажира, автобус направлялся в это время в Зерноград Ростовской области.

Полицейские сразу передали ближайшим постам, что необходимо остановить рейсовый транспорт. Сами же автоинспекторы вместе с оставленным мужчиной поехали за автобусом. Они догнали его через 50 километров.

Мужчина поблагодарил сотрудников ДПС и продолжил свой путь.