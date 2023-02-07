Подрядчик, затянувший сроки сдачи приюта для собак в Воронеже, может попасть в реестр недобросовестных поставщиков

Стройка приюта пока далека от завершения. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Глава администрации Воронежа Вадим Кстенин проинспектировал строительство приюта для собак. Его возводят в Левобережном районе по адресу: улица Балашовская, 29/1. Компанию мэру составили несколько чиновников городской администрации и представители подрядной организации.

Приют должны были сдать в эксплуатацию не позже 20 декабря 2022 года. Однако и сейчас до завершения строительства далеко. Ранее представители подрядчика ссылались на возникшие финансовые сложности. Мэр поставил задачу построить приют не позже лета 2023 года.

Таким, согласно проекту, должен быть новый приют для собак. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

И.о. руководителя управления строительной политики Игорь Добрынин сообщил, что сейчас работы на объекте идут беспрерывно. Строят здание ветеринарного пункта с административно-бытовыми помещениями. Идет монтаж крыши, а также карантинного отделения и отапливаемого павильона. Кроме того, обустраивают бетонное основание и фундаменты дренажных емкостей. Близятся к завершению земляные работы и подготовка основания для блочно-модульной котельной, продолжается разработка траншеи для тепловой сети.

- Для наращивания темпов планируют увеличить штат работников. В ближайшее время на площадку выйдет организация, которая обеспечит монтаж внутренних сетей. В зданиях с закрытым контуром подрядчик будут установит тепловые пушки, и начнутся отделочные работы, – рассказал Игорь Добрынин.

Вадим Кстенин раскритиковал представителей подрядчика за низкие темпы работ и малое количество специалистов на объекте. Мэр поручил своим заместителям – Людмиле Бородиной и Александру Головацкому - продолжить ежедневный контроль хода строительства.

- Если еще раз приеду сюда и увижу такое же количество работников, компания окажется в реестре недобросовестных поставщиков, – заявил мэр.

Вадим Кстенин был крайне недоволен темпами работ. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Мэр также поручил оперативно согласовать с ресурсоснабжающими организациями сроки присоединения приюта к инженерным сетям и при установлении благоприятной погоды сразу приступить к благоустройству территории.

– Проверьте наличие всех субподрядных договоров, свяжитесь с организациями, проверьте их готовность при первой возможности заходить на объект, а также наличие персонала, техники, материалов. Наращивайте темпы. Продолжу держать этот вопрос на личном контроле – возможности перенести сроки сдачи объекта у вас уже не будет, – подытожил Вадим Кстенин.

Напомним, приют будет представлять собой несколько зданий с вольерами, медицинскими помещениями, а также огороженную площадку для выгула животных. По проекту, он рассчитан на одновременный прием 250 собак - 176 крупных и 74 мелких. Там братьев наших меньших будут вакцинировать, лечить, стерилизовать, а потом искать им новых владельцев или возвращать в привычную среду обитания, то есть, туда, где их поймали.