Зона для барбекю появится в Центральном парке Воронежа

Несмотря на существующие запреты и большие штрафы, люди все равно разводят костры в парке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воронежском Центральном парке появится зона барбекю. На совещании в мэрии 6 февраля глава города Вадим Кстенин поручил экологам определить для этого территорию. Она должна быть максимально безопасной для людей и зеленых насаждений.

В администрации добавили, что, несмотря на существующие запреты и большие штрафы, люди все равно разводят костры в парке. Поэтому правильнее будет дать горожанам альтернативу и постараться взять процесс под контроль.

Кроме того, до мая чиновники собираются разработать идею использования проспекта Революции как пешеходной зоны по выходным. Однако реализация затеи не должна мешать комфорту горожан. Кроме того, предложение нужно согласовать с региональным управлением ГИБДД.