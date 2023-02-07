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НовостиСпорт7 февраля 2023 11:47

Два воронежских баскетболиста приняли участие в Матче Звезд среди студентов

Алексей Медведев и Виктория Лавренова набрали восемь и три очка соответственно
Алексей СЕРГУНИН
С мячом Виктория Лавренова. Фото ЦСП СК Воронежской области.

С мячом Виктория Лавренова. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Капитан мужской команды ВГАС Алексей Медведев и лидер женской команды ВГАС Виктория Лавренова приняли участие в Матче Звёзд Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ), состоявшемся на базе спортивного комплекса «Арена-Север» в Красноярске.

Ежегодно две мужские и две женские команды проводят этот шоу-матч, в котором правила классического баскетбола несколько изменены в пользу динамики, а значит - зрелищности. Участники Матча Звёзд выбираются спортивным департаментом АСБ и голосованием тренеров, менеджеров и игроков на официальном сайте ассоциации.

Алексей Медведев и Виктория Лавренова выступали в составе команды «Запад», укомплектованный, том числе, игроками Санкт-Петербурга, Москвы, Чебоксар, Владимира, Орла и Минска. Мужской матч завершился со счетом - 112:113 в пользу «Запада». Медведев провел на площадке 11 минут, набрав восемь очков. У женщин победил «Восток» - 109:99. Лавренова провела в игре 12 минут, набрав три очка.