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НовостиОбщество7 февраля 2023 11:46

Воронежский центр «Наша природа» приглашает сделать подарок своей половинке ко Дню влюблённых

Зоологи организуют сразу две необычные акции
Ирина КАЗАНИНА
Фото Центра охраны животных "Наша природа"

Фото Центра охраны животных "Наша природа"

Фото: Предоставлено

Центр охраны животных «Наша природа» предлагает воронежцам идею особенного подарка своей половинке - «Летучая мышка для двоих».

- Выпустить белых голубей в знак своих чувств может каждый. А что насчёт летучей мыши? Да ещё и в парке на закате, - сообщают авторы идеи.

Участникам предлагается за определенный донат (все средства пойдут на содержание и лечение постояльцев Центра) получить возможность выпустить вместе с любимым человеком рукокрылого зверька во время апрельского «Выпускного летучих мышей».

- Да, до мероприятия придётся немного подождать, зато к 14 февраля у вас будет электронный сертификат, который можно подарить своей половинке. Отличным дополнением станет приглашение на экскурсию в нашем стационаре и личное знакомство с рукокрылыми, - говорят в Центре.

Есть у зоологов Центра предложения и для тех, кто решил окончательно распрощаться с прошлым, которое разбило вам сердце. Примите участие в акции «День поедания бывших». Если расставание принесло вам много печали, вы можете поставить вам точку в этой истории, покормив обитателя Центра, и поддержав финансово других диких животных.

- Вы можете дать имя бывшей любви личинке зофобаса, которую с большим аппетитом съедят наши осоеды и ёжики. Эфир с кормлением пройдёт 14 февраля, а каждый участник получит электронный сертификат, которым можно поделиться в соцсетях, - рассказали зоологи об акции.

Все подробности можно узнать в сообщениях группы.