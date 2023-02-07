Воронежский центр «Наша природа» приглашает сделать подарок своей половинке ко Дню влюблённых

Фото Центра охраны животных "Наша природа" Фото: Предоставлено

Центр охраны животных «Наша природа» предлагает воронежцам идею особенного подарка своей половинке - «Летучая мышка для двоих».

- Выпустить белых голубей в знак своих чувств может каждый. А что насчёт летучей мыши? Да ещё и в парке на закате, - сообщают авторы идеи.

Участникам предлагается за определенный донат (все средства пойдут на содержание и лечение постояльцев Центра) получить возможность выпустить вместе с любимым человеком рукокрылого зверька во время апрельского «Выпускного летучих мышей».

- Да, до мероприятия придётся немного подождать, зато к 14 февраля у вас будет электронный сертификат, который можно подарить своей половинке. Отличным дополнением станет приглашение на экскурсию в нашем стационаре и личное знакомство с рукокрылыми, - говорят в Центре.

Есть у зоологов Центра предложения и для тех, кто решил окончательно распрощаться с прошлым, которое разбило вам сердце. Примите участие в акции «День поедания бывших». Если расставание принесло вам много печали, вы можете поставить вам точку в этой истории, покормив обитателя Центра, и поддержав финансово других диких животных.

- Вы можете дать имя бывшей любви личинке зофобаса, которую с большим аппетитом съедят наши осоеды и ёжики. Эфир с кормлением пройдёт 14 февраля, а каждый участник получит электронный сертификат, которым можно поделиться в соцсетях, - рассказали зоологи об акции.

Все подробности можно узнать в сообщениях группы.