Умерла почетный ветеран Воронежской области Инна Степановна Гошук

Инна Степановна Гошук помогала людям даже в своем почтенном возрасте. Светлая память! Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинском районе на 95 году жизни умерла активистка воронежского ветеранского движения, педагог, писатель Инна Степановна Гошук. В годы Великой Отечественной войны она помогала партизанам уничтожать немецко-фашистских оккупантов.

После войны Инна Степановка стала дипломированным педагогом, членом Союза писателей «Воинское содружество», активно занималась просветительской деятельностью. Она выступила инициатором проекта «Памяти не меркнет свет», в рамках которого в течение нескольких лет вышел в свет цикл книг воспоминаний «Дети войны».

В 90-е годов Инна Степановна помогала женщинам найти свое место в жизни, защищала их права. Она активно участвовала в региональном проекте «Центр родительской культуры». Он и сегодня остается популярным. При непосредственном Инны Гошук создан клуб любителей музыки и поэзии «На романтической волне».

Свои соболезнования внуку Инны Степановны и ее близким людям выразил губернатор Воронежской области. Александр Гусев отметил, что Инна Гошук для многих была примером стойкости и жизнерадостности.