Прокуратура обжаловала приговор бывшему ректору Воронежского технического университета

Дело Сергея Колодяжного тянется уже почти три года. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В прокуратуре Воронежской области сообщили о подаче апелляционной жалобы на приговор Ленинского районного суда 44-летнему бывшему ректору Воронежского технического университета Сергею Колодяжному. Напомним, его приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом в миллион рублей. При этом с учетом времени, проведенном Колодежным в СИЗО и под домашним арестом, реальный срок получался гораздо меньшим.

Сотрудники надзорного ведомства заявили, что, по их точке зрения, суд необоснованно квалифицировал действия Колодяжного как мошенничество. В то время как они считали, что экс-ректор должен был отвечать за хищение имущества путем обмана в крупном размере с использованием служебного положения.

К тому же работники прокуратуры выразили недоумение, почему инкриминируемые Колодяжному 58 миллионов похищенных рублей в приговоре суда «съежились» до 1,6 млн.

Напомним, по версии следствия, бывший ректор опорного вуза с 2015-го по 2020-й годы начислял «необоснованные выплаты стимулирующего характера» и премии 180 сотрудникам вуза. Те якобы получали их на банковские счета, а потом либо лично, либо через банк отдавали их Колодяжному. Ректор при этом якобы убеждал подчиненных, что деньги идут на нужды университета. На самом деле, по мнению силовиков, глава опорного вуза «распоряжался ими по своему усмотрению».

Ректора задержали еще в марте 2020 года. Тогда ему предъявили обвинения по двум статьям УК - в мошенничестве в особо крупном размере и получении крупной взятки. Но затем дело переквалифицировали на присвоение имущества.

Суд над Колодяжным неоднократно переносили по различным поводам. Сам экс-ректор своей вины не признает. Он считает, что обвинения беспочвенны и противоречивы и указывал на имевшую место, по его мнению, путаницу в показаниях свидетелей.

После приговора Колодяжный также высказывал желание его обжаловать. Так что до окончательного вердикта, по его делу, видимо, весьма далеко.