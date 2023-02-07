Под Воронежем мужчина угнал машину у семейной пары, которая приютила его жену

Заметив, что машина не заперта, злоумышленник запустил двигатель, уехал и припарковал ее около своего дома. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Верхнемамонскому району с сообщением об угоне автомобиля ВАЗ-21150 обратился 45-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В ночь на 3 декабря 2022 года 48-летний житель села Русская Журавка Верхнемамонского района поссорился со своей 34-летней супругой. После чего женщина покинула свой дом и пришла к своим знакомым, семейной паре, проживающей на соседней улице. Приятельница и ее супруг приютили знакомую и оставили ее ночевать. На следующий день женщина, по-прежнему, не спешила домой, поскольку опасалась встречи с мужем. Днем 3 декабря хозяин дома по улице 50 лет Победы, вернувшись с работы, оставил машину возле дома, но не запер ее. Ключи находились в замке зажигания. В это время к дому подошел житель соседней улицы, который искал жену. Заметив, что машина не заперта, он запустил двигатель, уехал и припарковал ее около своего дома.

Затем подозреваемый взял с собой охотничий нож и направился вновь к дому своих знакомых. На улице он встретил хозяина машины, и у них возник конфликт, переросший в драку. Один из оппонентов желал видеть жену, а второй требовал вернуть машину. Во время драки ранее судимый местный житель достал нож и направил в голову противника. Но оппонент уклонился от удара.

После этого агрессивно настроенный злоумышленник пытался войти в дом своих знакомых. Но испуганные женщины закрыли дверь изнутри и вызвали сотрудников полиции. Он повредил дверь, но не успел войти в дом. На помощь хозяину дома пришел 40-летний сосед. Вместе мужчинам удалось утихомирить знакомого. Прибывшие стражи порядка задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Он сообщил, что был излишне эмоционален после ссоры с женой и сожалеет о случившемся.

В соответствии с частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы» подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, он уже привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».