Стали известны сроки и правила продажи абонементов и билетов на домашние матчи воронежского «Факела»

В клубе надеются, что введение Карты болельщика не сильно отразится на посещаемости стадиона. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Уже совсем скоро – в пятницу, 10 февраля, болельщики «Факела» получат возможность продлить абонементы на оставшиеся домашние матчи нашей команды в Премьер-лиге. Еще предстоят игры с «Химками», «Сочи», ЦСКА, грозненским «Ахматом», «Оренбургом», нижегородским «Пари НН» и самарскими «Крыльями Советов».

Болельщики, которые покупали абонементы в электронном виде перед началом сезона, получат на электронную почту ссылку на покупку новых абонементов. Сектор и место не изменятся. После перехода по ссылке с официального сайта «Факела» на сайт qtickets.ru нужно будет ввести номер вашей Карты болельщика. Без нее купить ни абонемент, ни билет будет невозможно.

После покупки абонемента перед каждым конкретным матчем в личный кабинет Госуслуг вам будет приходить QR-код. По нему и можно будет пройти на стадион.

А вот тем, кто покупал абонементы в кассах стадиона, продлить их не получится. Им придется их покупать.

Продлить старые абонементы можно будет до 15 февраля. А продажа новых будет идти с 17 по 28 февраля. Купить абонемент можно по той же схеме, что и продлить.

Цены на абонементы, кстати, станут ниже: матчей весной будет семь, а не восемь, как в первой части сезона, при этом игра первой категории только одна – с ЦСКА.

В клубе также обращают внимание, что и для детей нужно будет сначала оформлять Карту болельщика (даже младенцам), а потом и покупать абонементы (для ребят от 4 до 14 лет).

При покупке детского абонемента нужно будет указать номер Карты болельщика ребенка. QR-коды, по которым ребенок будет проходить на стадион, поступят в личный кабинет Госуслуг взрослого.

При этом детей до трех лет на стадион пустят бесплатно по QR-коду, который формируется в личном кабинете на Госуслугах взрослого.

Если у вас есть ребенок в возрасте до трех лет включительно, вы оформили на него Карту болельщика и хотите пойти на матч вместе, покупайте билет на матч. QR-код придет в ваш личный кабинет на Госуслугах. После этого вы сможете сформировать бесплатный билет без места для ребенка. Для этого нужно нажать «Сформировать детский билет». При входе на стадион сначала отсканируйте QR-код ребёнка, потом свой.

Продажа билетов на матч 18-го тура МИР РПЛ «Факел» – «Химки» откроется 1 марта. Игра, напомним, состоится 3 марта, начнется она в 19.00. Цены на билеты по сравнению с первой частью сезона не изменятся.

В клубе также призывают не доверять информации с неофициальных ресурсов. Купить абонементы/билеты на матчи «Факела» можно только на qtickets.ru после введения номера Карты болельщика.

Цены на абонементы и билеты в разные сектора стадиона можно увидеть чуть ниже.