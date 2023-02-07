В Терновском районе будет запущен проект по повышению финансовой грамотности

Его основная задача – развитие новых каналов взаимодействия с клиентом в сельских территориях и продвижение цифровых сервисов.

В рамках проекта специалисты банка проводят регулярные выезды на территорию района, где обучают жителей финансовой грамотности, а также знакомят с цифровыми сервисами. Кроме того, во многих розничных торговых точках Терновского района установлены терминалы безналичной оплаты, с помощью которых можно не только расплатиться за покупки, но и снять или внести наличные на карту, а также оплатить услуги ЖКХ. Олеся Боева, заместитель управляющего Воронежским отделением ПАО Сбербанк: «Проект позволяет повысить доступность финансовых услуг и качество обслуживания сельского населения. Так, многие сервисы для них становятся доступными, «как в городе». Благодаря взаимодействию с администрацией Терновского района удается сформировать культуру безналичных расчетов, а также значительно улучшать уровень финансовой грамотности». В ближайшее время дополнительный офис Сбера в с. Терновка будет преобразован в бизнес-хаб, где помимо оказания финансовых услуг будет оборудовано рабочее место в формате «Единого пространства государственных услуг» с возможностью использования интернет-портала Госуслуги. В 2022 году аналогичные проекты банк запустил в Добровском районе Липецкой области и Первомайском районе Тамбовской области.