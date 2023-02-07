В Воронеже 7 февраля автобусы №№ 27 и 71 незаконно вышли на маршрут

На автобусах №№ 27 и 71 сейчас лучше не ездить. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 7 февраля, незаконно вышли на маршрут водители автобусов №№ 27 и 71, которые обслуживает компания ВТК. Об этом сообщили активисты общественного движения «Город и транспорт».

Общественники отметили, что на такие автобусы не распространяются лицензии, а, значит, и действие страховых полисов. Если что-то случится с пассажирами, непонятно, кто будет отвечать. Поэтому лучше в эти автобусы сейчас не садиться.

Напомним, в мэрии сообщили, что с 7 февраля расторгают контракты на обслуживание автобусов №№ 27, 41 и 71. На работу этих маршрутов было много жалоб. Они, в частности, касались малого числа автобусов на них и несоблюдения графиков их движения.

В мэрии рассматривают вариант передачи маршрутов № 27 и № 41 на обслуживание другим перевозчикам. А для компенсации автобусов № 71 обещали с 7 февраля увеличить выпуск машин на дублирующих их на отдельных участках №№ 9КА, 9КС и 50.

Общественники полагают, что перевозчик из-за таких своих действий рискует повторить судьбу белгородской компании «Таксопарк», то есть, окончательно потерять лицензию и лишиться вообще всех своих маршрутов в Воронеже. В мэрии пообещали изучить ситуацию и после этого сообщить, какие могут использовать меры воздействия на транспортную компанию.