В Воронеже уроженец Средней Азии забирал деньги у обманутых пенсионеров

Через мессенджеры курьеру на мобильное устройство поступали задания о месте и времени встречи с людьми, которые доверились мошенникам. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудникам оперативно-сыскного отдела УМВД России по Воронежу удалось установить личность подозреваемого в совершении трех мошенничеств. Им оказался ранее несудимый житель Ульяновской области, уроженец одной из республик Средней Азии. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области

Выяснилось, что 19-летний парень несколько дней назад приехал в Воронеж, выполняя противоправные поручения своих кураторов в статусе курьера. Через мессенджеры ему на мобильное устройство поступали задания о месте и времени встречи с людьми, передававшими ему деньги, которые впоследствии он переводил на указанные банковские счета. В качестве оплаты молодой человек оставлял себе определенный процент от полученной суммы.

31 января мужчина приехал на улицу Героев Сибиряков, где забрал 300 тысяч рублей у 77-летней местной жительницы, поверившей, что ее сын попал в ДТП. Кроме того, в течение двух дней фигуранту передали деньги две обманутые телефонными мошенниками жительницы Советского района в возрасте 83 и 87 лет.

На допросе злоумышленник воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Но позже его опознала 77-летняя потерпевшая. В соответствии со ст. 159 УК РФ подозреваемому грозит лишение свободы на срок до шести лет.