В Воронежской области на замену лифтов потратят больше миллиарда рублей

Лифты во многих воронежских домах не блещут новизной. Фото: Юрий КОЗЛОВ

На замену лифтов в Воронежской области потратят из средств Фонда капремонта более миллиарда рублей. При этом учитывают и затраты на проведении строительного контроля. Об этом сообщили в правительстве региона. В 2023 году проведут первые торги, где определят подрядчика для этих целей. Лифты заменят почти в сотне домов.

Областные власти добавили, что ищут финансовые возможности для дальнейшей реализации этой программы. До 2025 года планируют заменить более 1 100 лифтов в более чем 300 домах.

Между тем, руководитель департамента ЖКХ и энергетики региона Максим Зацепин ранее сообщал, что в Воронежской области в скором будущем нужно будет заменить 3013 лифтов с истекающим сроком эксплуатации. На это, по прикидкам специалистов, требуется более шести миллиардов рублей.