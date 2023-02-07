В центре Воронежа водитель «Шкоды» сбил 11-летнего мальчика

Место ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 6 февраля, в 12.20 у дома № 13 на улице Фридриха Энгельса 38-летний житель Советского района, руливший «Шкодой-Карок», не успел среагировать на выбежавшего на дорогу ребенка и сбил его. Случилось это в зоне видимости «зебры». 11-летний мальчик попал в больницу.

Напомним, 23 января, на улице Сакко и Ванцетти в тихом центре Воронежа под «Хендай-Солярис» попал девятилетний школьник. Момент, когда его сбивала иномарка, попал на видео.

- Всего в Воронежской области 6 февраля случилось 109 ДТП, из них 88 – в Воронеже, 18 – на дорогах в районах и еще три – на федеральных трассах. В 11 авариях пострадали 12 человек. Автоинспекторы задержали 19 пьяных водителей и еще 22 за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.