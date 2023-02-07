В Воронежской области пьяный водитель врезался в дорожный знак и в забор, ранена женщина

«Лада» после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 6 февраля, в 4.20 на третьем километре дороги Богучар–Белая Горка в Богучарском районе случилась авария. 28-летний местный житель, руливший ВАЗ-21124, ехал со стороны села Дьяченково в направлении села Купянка слишком быстро для зимней дороги. В результате машина вылетела на обочину и врезалась в дорожный знак и в забор.

Водитель серьезных травм не получил. А вот его 45-летнюю пассажирку, также местную жительницу, отвезли на скорой в больницу. Алкотест показал, что водитель в момент ДТП был пьян. Очевидно, что ему грозят, скажем так, большие неприятности.

Напомним, по закону парных случаев утром 6 февраля в Новой Усмани столкнулись «Лада Гранта» и микроавтобус. Обе машины отбросило на ступени памятника основателю села воеводе Собакину. В аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Памятнику принесен незначительный ущерб, в ближайшее время специалисты проведут небольшой ремонт.