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НовостиОбщество7 февраля 2023 7:13

В Воронеже проспект Революции планируют сделать пешеходной зоной в выходные и праздники

Эту идею поддержал мэр. Однако перед окончательным принятием решения учтут мнение водителей
Юрий КОЗЛОВ
В выходные и праздники проспект Революции могут сделать свободным от машин.

В выходные и праздники проспект Революции могут сделать свободным от машин.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В понедельник, 6 февраля, на совещании в мэрии глава городской администрации Вадим Кстенин поставил подчиненным задачу после окончания ремонта проспекта Революции подготовиться к использованию его как пешеходной зоны в выходные и праздники. Эту идею подали активисты-общественники. И мэр ее поддержал.

У такого решения есть как плюсы, так и минусы. Очевидно, что воронежцам и гостям города будет удобно гулять и любоваться достопримечательностями проспекта. Однако решение не приняли окончательно из-за возможных неудобств водителям, как и живущим на проспекте, так и тем, кто привык на выходных ездить через центр города. Также нужно согласовать возможность перекрытия движения с управлением ГИБДД.

Вадим Кстенин сообщил, что ждет от коллег детальной проработки этой идеи к маю 2023 года.