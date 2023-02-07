В Воронеже сгорела «девятка»

Пожарные быстро потушили огонь, однако «девятка» к тому времени уже сгорела полностью. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Вечером в понедельник, 6 февраля, в микрорайоне Придонской на улице 232 Стрелковой дивизии у дома № 51а случился пожар. Загорелась «девятка».

- О возгорании «Лады» сообщили в 21.32. На место ЧП выезжали четыре наших сотрудника на одной пожарной машине. Пламя потушили в 21.45. Однако к тому времени «девятка» сгорела полностью. Пострадавших на пожаре не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Напомним, 4 февраля в 10.59 у дома № 134 на Ленинском проспекте вспыхнула «Лада-Приора». Автомобиль потушили за считанные минуты. Пламя сильно повредило салон «Лады».