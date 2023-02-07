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НовостиСпорт7 февраля 2023 6:06

Футболисты и тренеры воронежского «Факела» не пострадали от землетрясения в Турции

Команда сейчас проводит в этой стране сборы
Юрий КОЗЛОВ
Футболистов «Факела» стихийное бедствие обошло стороной.

Футболистов «Факела» стихийное бедствие обошло стороной.

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

«Факел» сейчас проводит сборы в Турции. В связи с сильнейшим землетрясением появились опасения за наших футболистов и тренерский штаб. В телеграм-канале клуба болельщиков успокоили:

- Место расположения нашей команды далеко от эпицентра случившегося. С нами всё в порядке. Пострадало огромное количество людей, многие погибли. Мы выражаем свои искренние соболезнования.

Напомним, сборы «Факела» проходят на юге Турции – в пригороде Анталии Ларе. А основной удар землетрясения пришелся на юго-восток этой страны – на провинции Кахраманмараш, Османие, Малатья, Хатай, города Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр. Это «коренная» Турция, которая россиянам практически не знакома. Однако несколько зданий разрушены и в городах Мерсин и Адана, куда русские туристы часто приезжают.

Утром 7 февраля произошло новое землетрясение недалеко от столицы Турции Анкары. Оно было послабее, о жертвах пока не сообщают.