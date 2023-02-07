В центре Воронежа застрявшая фура заблокировала перекресток

Авария произошла утром 7 февраля Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Утром 7 февраля в частном секторе Центрального района Воронежа фура застряла на перекрестке. Водитель попытался развернуться на узком перекрестке улиц Мало-Терновая и Кавалерийская, забыв при этом про габариты грузовика. В итоге длинномер не вписался, едва не зацепив столб и забор частного дома. Фуру остановили бетонные блоки на островке перекрестка.

Со стороны улицы Героев Труда нет выезда в сторону набережной и Сакко и Ванцетти Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Из-за аварии оказалась заблокирована улица Кавалерийская, проехать по ней со стороны улицы Героев Труда невозможно. Водителям приходится разворачиваться и искать пути объезда.

Фуру остановили бетонные блоки на островке перекрестка Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Для вызволения грузовика потребуется спецтехника, поэтому, скорее всего, перекресток разблокируют не скоро. Не исключено, что жителям микрорайона придется и домой добираться в объезд.