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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 6:13

В центре Воронежа застрявшая фура заблокировала перекресток

Авария произошла на улице Мало-Терновая
Ирина КАЗАНИНА
Авария произошла утром 7 февраля

Авария произошла утром 7 февраля

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Утром 7 февраля в частном секторе Центрального района Воронежа фура застряла на перекрестке. Водитель попытался развернуться на узком перекрестке улиц Мало-Терновая и Кавалерийская, забыв при этом про габариты грузовика. В итоге длинномер не вписался, едва не зацепив столб и забор частного дома. Фуру остановили бетонные блоки на островке перекрестка.

Со стороны улицы Героев Труда нет выезда в сторону набережной и Сакко и Ванцетти

Со стороны улицы Героев Труда нет выезда в сторону набережной и Сакко и Ванцетти

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Из-за аварии оказалась заблокирована улица Кавалерийская, проехать по ней со стороны улицы Героев Труда невозможно. Водителям приходится разворачиваться и искать пути объезда.

Фуру остановили бетонные блоки на островке перекрестка

Фуру остановили бетонные блоки на островке перекрестка

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Для вызволения грузовика потребуется спецтехника, поэтому, скорее всего, перекресток разблокируют не скоро. Не исключено, что жителям микрорайона придется и домой добираться в объезд.