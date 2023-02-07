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НовостиОбщество7 февраля 2023 5:43

В Воронеже разработают проект путепровода на улице Циолковского

Он должен значительно сократить путь водителей с Волгоградской до улицы Героев Сибиряков или в Новоусманский район
Олег КУЗНЕЦОВ
До начала строительства путепровода пока еще далеко.

До начала строительства путепровода пока еще далеко.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 6 февраля, на планерке в мэрии глава городской администрации Вадим Кстенин поручил руководителю управления дорожного хозяйства Олегу Котову начать подготовку к проектированию путепровода на улице Циолковского. Это сооружение даст возможность проехать через железную дорогу между улицами Волгоградской и Героев Стратосферы, а потом на Ильюшина. Путепровод также может помочь быстрее добраться до Новоусманского района.

Однако даже до стадии разработки проекта пока далеко. Вадим Кстенин сперва поручил провести общественные обсуждения и узнать экспертное мнение специалистов в транспортной сфере.

Напомним, также 6 февраля на планерке сообщили о планах постройки еще двух мостов через водохранилище. Если проекты воплотятся в жизнь, финансировать их будут частные инвесторы. И проезд через оба моста будет платным.