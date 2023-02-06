В Воронеже могут появиться два платных моста через водохранилище

Фото мэрии Воронежа

В Воронеже могут появиться еще два моста через водохранилище. При этом власти могут привлечь к их строительству инвесторов. Об этом стало известно по итогам еженедельного планерного совещания в мэрии 6 февраля.

С докладом выступил руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов. Он рассказал о подготовке проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) в части дорожной сферы в Воронеже. Одно из мероприятий программы – возведение еще двух мостов через водохранилище. Мэр Вадим Кстенин поручил обдумать варианты привлечения инвестора городскому управлению дорожного хозяйства.

Олег Котов заверил, что уже стартовали или находятся в стадии готовности отдельные первоначальные мероприятия проекта программы. И назвал два основных на ближайшее время - это реконструкция транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта с улицей Остужева и формирование дублера Московского проспекта, включая реконструкцию улицы 60-й Армии.

А основным мероприятием программы на все время ее действия станет формирование направления «Большое Воронежское кольцо». Оно включает в себя реконструкцию улиц Антонова-Овсеенко, Героев Сибиряков, Минской, Землячки, переулка Отличников, строительство двух новых мостовых переходов через водохранилище.